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ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества

Внимание! ФНС России запустила сервис для проверки права на перенос сроков платежей по УСН

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 11:27 15.04.2022

На официальном сайте Федеральной налоговой службы России запущен интерактивный помощник, позволяющий узнать о возможности уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. В новом сервисе нужно просто ввести свой ИНН и нажать кнопку «Проверить».

Система проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году», и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки. В случае, если налогоплательщик не попадает под указанную преференцию, система предложит перейти на сайт ФНС России и познакомиться с другими мерами поддержки бизнеса, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Узнайте больше:  ФНС России: обновлен сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП»


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