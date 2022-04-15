Внимание! ФНС России запустила сервис для проверки права на перенос сроков платежей по УСН

Система проверит, соответствует ли налогоплательщик требованиям постановления Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году», и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки. В случае, если налогоплательщик не попадает под указанную преференцию, система предложит перейти на сайт ФНС России и познакомиться с другими мерами поддержки бизнеса, — сообщили в пресс-службе ведомства.