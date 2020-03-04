Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводит Федеральное агентство по делам молодежи.
Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России. В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта, а также образовательные организации высшего образования. Вуз вправе представить не более трех проектов в каждой из номинаций, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей. Конкурс проводится для физических лиц по следующим направлениям:
- «Добровольчество»;
- «Инициативы творческой молодежи»;
- «Молодежные медиа»;
- «Патриотическое воспитание»;
- «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
- «Укрепление семейных ценностей»;
- «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
- «Развитие социальных лифтов»;
- «Студенческие инициативы».
Направления Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов:
- «Добровольчество»;
- «Инициативы творческой молодежи»;
- «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;
- «Молодежные медиа»; 5. «Патриотическое воспитание»;
- «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
- «Развитие социальных лифтов»;
- «Развитие студенческих клубов»;
- «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
- «Студенческие отряды»;
- «Студенческое самоуправление»;
- «Укрепление семейных ценностей».
Заявки принимаются до 12:00 1 апреля 2020 года включительно. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» Федерального агентства по делам молодежи. Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». По всем вопросам для консультации по вопросам грантового конкурса, можно обращаться в Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.