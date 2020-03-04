Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России. В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта, а также образовательные организации высшего образования. Вуз вправе представить не более трех проектов в каждой из номинаций, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей. Конкурс проводится для физических лиц по следующим направлениям:

«Добровольчество»;

«Инициативы творческой молодежи»;

«Молодежные медиа»;

«Патриотическое воспитание»;

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;

«Укрепление семейных ценностей»;

«Спорт, ЗОЖ, туризм»;

«Развитие социальных лифтов»;

«Студенческие инициативы».

Направления Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов:

«Добровольчество»;

«Инициативы творческой молодежи»;

«Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;

«Молодежные медиа»; 5. «Патриотическое воспитание»;

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;

«Развитие социальных лифтов»;

«Развитие студенческих клубов»;

«Спорт, ЗОЖ, туризм»;

«Студенческие отряды»;

«Студенческое самоуправление»;

«Укрепление семейных ценностей».

Заявки принимаются до 12:00 1 апреля 2020 года включительно. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» Федерального агентства по делам молодежи. Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». По всем вопросам для консультации по вопросам грантового конкурса, можно обращаться в Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.