Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

crimeapress_news

Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:32 04.03.2020

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России. В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта, а также образовательные организации высшего образования.  Вуз вправе представить не более трех проектов в каждой из номинаций, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей. Конкурс проводится для физических лиц по следующим направлениям:

  • «Добровольчество»;
  • «Инициативы творческой молодежи»;
  • «Молодежные медиа»;
  • «Патриотическое воспитание»;
  • «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
  • «Укрепление семейных ценностей»;
  • «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
  • «Развитие социальных лифтов»;
  • «Студенческие инициативы».

Направления Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов:

  • «Добровольчество»;
  • «Инициативы творческой молодежи»;
  • «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;
  • «Молодежные медиа»; 5. «Патриотическое воспитание»;
  • «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
  • «Развитие социальных лифтов»;
  • «Развитие студенческих клубов»;
  • «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
  • «Студенческие отряды»;
  • «Студенческое самоуправление»;
  • «Укрепление семейных ценностей».

Заявки принимаются до 12:00 1 апреля 2020 года включительно. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» Федерального агентства по делам молодежи. Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей». По всем вопросам для консультации по вопросам грантового конкурса, можно обращаться в Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Внимание! Грантовый конкурс молодёжных проектов для физических лиц и вузов

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.