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Внимание, информация для автомобилистов и автотуристов – ремонт дороги «Бахчисарай – Ялта»

Внимание, информация для автомобилистов и автотуристов – ремонт дороги «Бахчисарай – Ялта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 14:14 19.03.2024

В связи с проведением работ по ремонту автомобильной автодороги «Бахчисарай – Ялта» планируется ограничение движения на следующих участках:

— км 65+000 – км 69+900 (от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су) движение будет осуществляться в реверсивном режиме в период с 25 марта по 30 апреля;

— км 49+600 – км 65+000 (от водопада Учан-Су до с. Охотничье) сквозной проезд будет закрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни в период с 13 мая по 31 июля.

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В минтрансе Крыма просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

Внимание, информация для автомобилистов и автотуристов – ремонт дороги «Бахчисарай – Ялта»

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