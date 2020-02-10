Внимание! Изменен порядок получения справок о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования

Об изменении порядка подачи заявлений и получения справок о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования информирует Информационный центр МВД по Республике Крым.

С 10 февраля 2020 года справки можно получить путем обращения в «Единый портал государственных и муниципальных услуг» ( www.gosuslugi.ru ), общественную приемную информационного центра МВД по Республике Крым (г.Симферополь, ул.Куйбышева, 7«а») либо в отделениях многофункциональных центров. Данные изменения внесены Приказом МВД России от 27.09.2019г. № 660 «Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ведомстве подчёркивают: территориальные органы МВД России на районном уровне теперь указанные справки не выдают!