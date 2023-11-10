Внимание, конкурс! Херсонес Таврический предлагает сделать рождественского ангела

Музей-заповедник возрождает традицию создания рождественских украшений своими руками и объявляет о старте всероссийского конкурса! Сделанные вами ангелы появятся на праздничной елке в Херсонесе Таврическом, а победители получат специальные призы!
Рождество Христово ‒ великий, торжественный праздник, и земля Херсонеса имеет к нему особое отношение. После крещения князя Владимира отсюда и из Византийской империи пришли на Русь духовно-нравственные ценности, иконопочитание и христианские праздники с их традициями и историей. Одним из них является Рождество. А что же является символом этого праздника? Конечно, ангелы, которые возвещают миру о появлении на свет Спасителя! Музей-заповедник объявляет Всероссийский конкурс авторской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе». Принять участие в нем может любой житель нашей страны вне зависимости от возраста и города проживания. Как это сделать? До 13 декабря прислать в музей-заповедник игрушку в виде ангела! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.
Херсонес станет местом притяжения для авторов рождественских украшений со всей страны. На его святой земле, в колыбели русского православия появятся рукотворные игрушечные ангелы. Они украсят елку в Херсонесе Таврическом и станут экспонатами музея-заповедника, возвещая людям о наступлении великого праздника.
Для участия в конкурсе необходимо:
- своими руками сделать рождественскую игрушку в виде ангела;
- до 13 декабря прислать ее в Херсонес по адресу: 299045, г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1. В качестве получателя письма указать ФГБУК ГИАМЗ «Херсонес Таврический».
Все ангелы станут экспонатами музея-заповедника и появятся на рождественской елке! Авторы лучших украшений в своих номинациях получат специальные призы от Херсонеса Таврического.
Требования к работе:
- сделана собственноручно;
- материал изготовления ‒ любой, кроме стекла;
- все элементы ангела должны быть соединены между собой;
- игрушка должна иметь петли или скобы для крепления к еловым веткам;
- размер украшения ‒ от 5 до 20 см;
- вес ‒ не более 400 г.
Прием конкурсных работ продлится до 13 декабря. Объявление результатов состоится 18 декабря.
Жюри будет определять победителей в трех возрастных группах (всего 9 человек).
Справки предоставляются по телефону: +7 918 950-69-16.
Подробные условия и Положение о конкурсе ищите на официальном сайте музея-заповедника.
Желаем успехов и до 13 декабря ждем ваших рождественских ангелов в Херсонесе Таврическом!
источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический