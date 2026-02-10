Внимание! Квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью в Севастополе﻿

Информируем лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью, о проведении квалификационного экзамена 16 апреля 2026 года в 11.00 ч. в помещении Нотариальной палаты города Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 116, помещение 2.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее — Основы) и Положением о квалификационной комиссии, утвержденным приказом Минюста России от 29.06.2015 № 150 (далее — Положение), к сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования и прошедшие стажировку у нотариуса, занимающегося частной практикой.

Заявления и документы от лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, предоставляются в Управление Минюста России по Севастополю в срок с 12 по 24 февраля 2026 года включительно (в рабочие дни и время с понедельника по пятницу) по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д. 3, каб. 12 (ответственный за прием документов — Потоцкая Наталья Леонидовна, контактный телефон +7 (8692) 55-01-77, +7 (978) 447-14-07).

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, представляет заявление лично, через представителя либо направляет по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

При направлении нотариально заверенных копий документов по почте оригиналы документов представляются секретарю квалификационной комиссии в день проведения квалификационного экзамена.

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, в том числе ранее получившее лицензию на право нотариальной деятельности, прилагает к заявлению:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

документ о высшем юридическом образовании в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

трудовой договор о прохождении стажировки;

копию решения нотариальной палаты субъекта Российской Федерации об удовлетворительном результате прохождения стажировки;

копию совместного решения территориального органа и нотариальной палаты о сокращении срока стажировки (в случае сокращения срока стажировки в соответствии со статьей 19 Основ);

копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности из информационного ресурса Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность представителя лица, желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых документов представителем);

доверенность, подтверждающую полномочия представителя лица, желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых документов представителем);

выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица к квалификационному экзамену);

заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства или иностранных государств. В случае повторной сдачи квалификационного экзамена лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, в заявлении также указывает дату сдачи предыдущего квалификационного экзамена. В случае если лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, проходило стажировку до вступления в силу Положения, оно вместо документов, перечисленных в пунктах 4-6, вправе представить в территориальный орган иные документы, подтверждающие успешное прохождение стажировки. Подлинники документов представляются во время подачи документов. В случае направления документов почтой подлинники документов представляются лицом, желающим сдать квалификационный экзамен, в день проведения квалификационного экзамена до его начала. Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, вместе с подлинниками документов может представить также их копии. Перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с использованием автоматизированной информационной системы проведения квалификационных экзаменов, утвержденный приказом Минюста России от 30.11.2016 № 268 (в редакции, действующей с 01.10.2023), размещен на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю (http://to92.minjust.gov.ru) в разделе «Нотариат» и Нотариальной палаты города Севастополя (https://sevnotariat.ru). Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия решения квалификационной комиссией. В случае если квалификационный экзамен не был сдан, для участия в следующем квалификационном экзамене представление документа о высшем юридическом образовании, договора о прохождении стажировки, копии решения о сокращении срока стажировки не требуется в течение срока хранения личного дела экзаменуемого. Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть обжаловано в апелляционную комиссию лицом, желающим сдать квалификационный экзамен, в месячный срок со дня вручения ему выписки из протокола заседания квалификационной комиссии. Решение квалификационной комиссии, принятое по результатам проведенного квалификационного экзамена, может быть обжаловано в апелляционную комиссию в месячный срок со дня вручения копии выписки экзаменуемому. В случае утраты копии выписки из протокола результатов квалификационного экзамена территориальный орган может выдать ее дубликат по письменному заявлению экзаменуемого с указанием причин ее утраты. Экзаменуемый вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в месячный срок со дня получения дубликата копии выписки из протокола результатов квалификационного экзамена. Заявление

