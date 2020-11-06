Внимание! Личный прием в ИФНС России по Ленинскому району по г. Севастополю приостановлен

Управление ФНС России по г. Севастополю сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 05 по 20 ноября 2020 года личный прием налогоплательщиков в ИФНС России по г. Севастополю по адресу ул. Кулакова 37 приостановлен.

Напоминаем, что получить услуги можно в режиме бесконтактного взаимодействия. На сайте ФНС России www.nalog.ru доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно. В Личных кабинетах для физических , юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи, уплатить налоги и многое другое. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе « Уплата налогов и пошлин », — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое. Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России:

8-800-222-2222.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через бокс, расположенный при входе в Инспекцию. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.