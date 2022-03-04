Внимание, милые дамы: 8 марта для всех женщин вход на территорию Херсонеса – бесплатный

8 марта для всех женщин вход на территорию Херсонеса Таврического будет бесплатным. Также в честь праздника в музее-заповеднике будут организованы традиционные тематические экскурсии, посвящённые жизни прекрасного пола в древнем городе. Во время них сотрудники музея-заповедника расскажут посетителям о роли женщин в Античную и Средневековую эпохи. Об этом сообщает пресс-служба государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

На приуроченных к 8 Марта экскурсиях вы узнаете о том, как в древние времена прекрасные жительницы Херсонеса поддерживали очаг, заботились о семье и детях. Конечно, женщины прежде всего выполняли домашние обязанности, однако не забывали о красоте и стремились хорошо выглядеть. В музее-заповеднике сохранилось этому множество свидетельств. На тематических экскурсиях «Прекрасные херсонеситки» гости познакомятся с фрагментами украшений, парфюмерными сосудами, гребнями, румянами и разными предметами туалета. С таким арсеналом неудивительно, что красота греческих женщин возводилась в культ, — отмечает пресс-служба.

Еще в этот праздничный день сотрудники Херсонеса Таврического раскроют посетительницам тайны монет, мозаик, терракотовых статуэток и других предметов из собрания, связанных с жительницами древнего города.

Сердечно приглашаем гостей на тематические экскурсии «Прекрасные херсонеситки»! Даты проведения в музее-заповеднике ‒ 5‒6 и 8‒10 марта 2022 года. Наполняемость группы ‒ до 10 человек. В зале Античной экспозиции экскурсии будут проходить в 10:00 и 14:00; в зале Византийской экспозиции – в 12:00. Детали можно узнать по телефону: +7 (918) 059-82-11. Напоминаем, что для всех женщин в праздник 8 Марта будет действовать бесплатный вход на территорию Херсонеса Таврического. Это отличная возможность провести чудесный весенний день в древнем городе. До встречи в Херсонесе! – говорится в сообщении.

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