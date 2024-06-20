«Внимание, мотоциклист – 2024» — акция в Севастополе сотрудников Госавтоинспекции и представителей мотоклуба

Представители байкерского объединения в рамках акции призывали водителей соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, особенно при маневрировании. Участники мероприятия напомнили гражданам, что даже незначительные столкновения автомобиля с двухколесным транспортным средством могут повлечь очень серьезные последствия.

Автолюбители с одобрением отнеслись к данному мероприятию и подтвердили, что не зависимо от того, управляешь ты двухколесным или четырехколесным транспортом, соблюдать ПДД необходимо всем, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.

Представители Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам правила безопасности на дороге: всегда использовать защитную экипировку, строго соблюдать скоростные ограничения, своевременно проводить обслуживание своего мототранспорта, включать ближний свет, никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю