«Внимание, мотоциклист – 2024» — акция в Севастополе сотрудников Госавтоинспекции и представителей мотоклуба

Госавтоинспекция Севастополя проводит комплекс мероприятий по предупреждению травматизма среди несовершеннолетних водителей мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств в период летних каникул.
В рамках акции «Внимание! Дети!» автоинспекторы совместно с представителями «Дорожного патруля», местного мотоклуба и мотошколы провели профилактическую акцию «Внимание, мотоциклист – 2024». Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств. Зачастую некоторые автолюбители без должного внимания относятся к владельцам двухколёсного транспорта. Но следует помнить, что водители велосипедов, мопедов и мотоциклов — такие же полноправные участники дорожного движения, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Представители байкерского объединения в рамках акции призывали водителей соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, особенно при маневрировании. Участники мероприятия напомнили гражданам, что даже незначительные столкновения автомобиля с двухколесным транспортным средством могут повлечь очень серьезные последствия.
Автолюбители с одобрением отнеслись к данному мероприятию и подтвердили, что не зависимо от того, управляешь ты двухколесным или четырехколесным транспортом, соблюдать ПДД необходимо всем, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.
Представители Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам правила безопасности на дороге: всегда использовать защитную экипировку, строго соблюдать скоростные ограничения, своевременно проводить обслуживание своего мототранспорта, включать ближний свет, никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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