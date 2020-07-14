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Внимание: на диких пляжах Крыма - опасно! Активизировались оползни и обвалы
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Внимание: на диких пляжах Крыма — опасно! Активизировались оползни и обвалы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:04 14.07.2020

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, на некоторых пляжах Крыма усилилась активность геологических процессов береговых склонов и опасных (оползни и обвалы) участков берега моря.

Рыхлый грунт, насыщенный влагой, не выдержав нагрузку собственного веса, молниеносно сходит на берег, не оставляя шанса на выживание людям попавшим под обвал, — цитирует пресс-служба специалиста.

В связи со сложившейся ситуацией на  крымских пляжах,  МЧС Республики Крым напоминает о не допустимости базирования кемпингов, установок палаток и использования опасных береговых зон в качестве мест отдыха.

Руководители  местных органов власти должны провести мероприятия по ограничению доступа на стихийные пляжи, а также установке знаков и табличек, предупреждающих о возможных обвалах и оползнях. Вместе с этим ответственные лица должны организовать проведение мероприятий по демонтажу всякого рода  приспособлений  для спуска на закрытые пляжи.

Краткий список подверженных обвалам и оползням стихийных пляжей полуострова:

  • Южный берег Крыма: в районе от мыса Херсонес к мысу Фиолент и до бухты Ласпи, мыс Ифигения, мыс Кошка, Зеленый мыс, мыс Никита, и ниже Кучук-Ламбадского хаоса;
  • Юго-восточный берег Крыма:  Алушта-Судак-Коктебель — мыс Чобан-Куле, мыс Ай-Фока, мыс Пуль-Оба, мыс Алчак, мыс Меганом, подножие Карадага, участки побережья от Коктебеля до мыса Киик-Атлама);
  • Западное побережье Крыма: в зоне Севастополя — Радиогорка -Учкуевка и далее от мыса Лукулл до поселка Угловое, поселки Песчаное (Бахчисарайский район), Береговое и Николаевка (Симферопольский район) до озера Кызыл-Яр (Сакский район);
  • Побережье Керченского полуострова (Азовское побережье): мыс Голубиный, мыс Фонарь до мыса Бакланов, от мыса Бакланов до мыса Тархан, мыс Зюк, мыс Китен (районы пос. Заводской и пос. Семеновка);
  • Побережье Керченского пролива и Черное море: (от с. Героевское до озера Тобечик, мыс Такил, Черноморское побережье — от мыса Такил до Кыз-Аульского маяка).

Внимание: на диких пляжах Крыма - опасно! Активизировались оползни и обвалы

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