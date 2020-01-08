Внимание! На дорогах Крыма — сложная обстановка. Возможна гололедица

МЧС Республики Крым напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать меры предосторожности на дорогах. Согласно прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем местами небольшой снег, дождь и туман. Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

За прошедшие сутки информация об ограничении проезда на автодорогах Крыма не поступала. Согласно данным на 06:00 8 января, на перевалах Крыма наблюдаются следующие погодные условия: Ангарский перевал: -5°, снег, Грушевский перевал: -1°, без осадков, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Обработано 633 км дорог. Израсходовано 495 тонн ПСС. На дежурстве от РСЧС находятся 23 единицы техники и 62 человека.

Погода на полуострове постоянно меняется, поэтому в чрезвычайном ведомстве автомобилистам рекомендуют быть более внимательными — предусмотреть все возможные негативные ситуации.

МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах, — подчеркнул Сергей Шахов.

Специалисты МЧС Республики Крым обращают внимание на то, что каждый водитель должен подготовить свой автомобиль к зимнему периоду: сменить летнюю резину на зимнюю, проверить исправность аккумулятора и т.д.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями, необходимо органам управления РСЧС проводить мониторинг состояния автодорог и ограничивать скоростные режимы, — сообщил Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам: «112», «101». Берегите себя и своих близких!