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Гололедица в Алуште привела к массовому ДТП

Внимание! На дорогах Крыма — сложная обстановка. Возможна гололедица

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:54 08.01.2020

МЧС Республики Крым напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать меры предосторожности на дорогах. Согласно прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем местами небольшой снег, дождь и туман. Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

За прошедшие сутки информация об ограничении проезда на автодорогах Крыма не поступала. Согласно данным на 06:00 8 января, на перевалах Крыма наблюдаются следующие погодные условия: Ангарский перевал: -5°, снег, Грушевский перевал: -1°, без осадков, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Обработано 633 км дорог. Израсходовано 495 тонн ПСС. На дежурстве от РСЧС находятся 23 единицы техники и 62 человека.

Погода на полуострове постоянно меняется, поэтому в чрезвычайном ведомстве автомобилистам рекомендуют быть более внимательными — предусмотреть все возможные негативные ситуации.

МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения  в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах, — подчеркнул Сергей Шахов.

 Специалисты МЧС Республики Крым обращают внимание на то, что каждый водитель должен подготовить свой автомобиль к зимнему периоду: сменить летнюю резину на зимнюю, проверить исправность аккумулятора и т.д.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями, необходимо органам управления РСЧС проводить мониторинг состояния автодорог и ограничивать скоростные режимы, — сообщил Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

  • по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;
  • во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;
  • необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;
  • особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам: «112»,  «101». Берегите себя и своих близких!

Внимание! На дорогах Крыма - сложная обстановка. Возможна гололедица

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