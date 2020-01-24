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Внимание! На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения

Внимание! На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:38 24.01.2020

Департамент транспорта Севастополя, сообщает «Севастопольская газета», вводит ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильных дорогах, ведущих на Фиолент, в Казачью, от Фиолентовского кольца до ул.Вакуленчука и на ул.Индустриальную. В приказе ведомства эти участки дорог названы так:

  • Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент;
  • Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья;
  • Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта до ул.Вакуленчука;
  • ул. Индустриальная.

Сделано это на основании представления ГИБДД — Госинспекция считает эти участки дорог не соответствующими условиям безопасности. А действовать ограничение скорости будет, пока там появится освещение… Вопрос, почему на таких опасных дорогах и разметка еле видна, в департаменте парировали, что соблюдают сроки и регламент ее нанесения, — отмечают журналисты «СГ».

Внимание! На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения

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