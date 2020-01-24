Внимание! На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения

Департамент транспорта Севастополя, сообщает
- Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент;
- Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья;
- Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта до ул.Вакуленчука;
- ул. Индустриальная.
Сделано это на основании представления ГИБДД — Госинспекция считает эти участки дорог не соответствующими условиям безопасности. А действовать ограничение скорости будет, пока там появится освещение… Вопрос, почему на таких опасных дорогах и разметка еле видна, в департаменте парировали, что соблюдают сроки и регламент ее нанесения, — отмечают журналисты «СГ».