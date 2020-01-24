Внимание! На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения

Департамент транспорта Севастополя, сообщает «Севастопольская газета» , вводит ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильных дорогах, ведущих на Фиолент, в Казачью, от Фиолентовского кольца до ул.Вакуленчука и на ул.Индустриальную. В приказе ведомства эти участки дорог названы так:

Сделано это на основании представления ГИБДД — Госинспекция считает эти участки дорог не соответствующими условиям безопасности. А действовать ограничение скорости будет, пока там появится освещение… Вопрос, почему на таких опасных дорогах и разметка еле видна, в департаменте парировали, что соблюдают сроки и регламент ее нанесения, — отмечают журналисты «СГ».