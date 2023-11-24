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Внимание! На участке автомобильной дороги Ялта — Алушта введено временное ограничение движения транспорта

Внимание! На участке автомобильной дороги Ялта — Алушта введено временное ограничение движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:37 24.11.2023

Министерство транспорта Республики Крым сообщает о том, что ограничено движения всех видов транспорта на участке автомобильной дороги 35 НП РЗ 35К-001 Ялта – Алушта включая дороги Крымского заповедника.

Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации последствий выпадения обильных осадков на данном участке, до окончания восстановительных работ.

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Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.

Ограничения введены в соответствии с приказом Министерства транспорта Республики Крым от 23.11.2023 № 331.

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым

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