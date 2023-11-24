Внимание! На участке автомобильной дороги Ялта — Алушта введено временное ограничение движения транспорта

Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации последствий выпадения обильных осадков на данном участке, до окончания восстановительных работ.

Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.

Ограничения введены в соответствии с приказом Министерства транспорта Республики Крым от 23.11.2023 № 331.

По информации пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым