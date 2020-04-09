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иллюстрация: открытые источники

Внимание! Нотариальная палата Севастополя запустила бесплатную линию правовой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:21 09.04.2020

На время действия Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Губернатора Севастополя от 31 марта 2020 г. » 22-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности» нотариальная палата города Севастополя открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу. Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, можно получить по нижеуказанным телефонам нотариусов:

Боровская Елена Анатольевна 8 978 817 38 03 С 10:00 до 14:00 кроме выходных
Шанькова Мария Сергеевна  8 978 020 61 35 С 14:00 до 18:00 кроме выходных

 

Внимание! Нотариальная палата Севастополя запустила бесплатную линию правовой помощи

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