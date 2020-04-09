Внимание! Нотариальная палата Севастополя запустила бесплатную линию правовой помощи

На время действия Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Губернатора Севастополя от 31 марта 2020 г. » 22-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности» нотариальная палата города Севастополя открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу. Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, можно получить по нижеуказанным телефонам нотариусов:

Боровская Елена Анатольевна 8 978 817 38 03 С 10:00 до 14:00 кроме выходных Шанькова Мария Сергеевна 8 978 020 61 35 С 14:00 до 18:00 кроме выходных