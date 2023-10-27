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Внимание! Объявлен дополнительный сбор заявок на федеральные выплаты субъектам туриндустрии РК

Внимание! Объявлен дополнительный сбор заявок на федеральные выплаты субъектам туриндустрии РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 27.10.2023

Министерством курортов и туризма РК объявлен дополнительный сбор заявок на федеральные выплаты из расчета 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым, который продлится до 1 ноября 2023 года включительно. Кроме того, для тех, кто допустил ошибки в ранее оформленных заявлениях, есть возможность подать повторную онлайн заявку, начиная с сегодняшнего дня также до 1 ноября 2023 года включительно через сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым

Проверить себя в реестре ненадлежаще оформленных предприятиями и ИП заявок можно также на сайте Министерства курортов и туризма РК в разделе Государственная поддержка.

Ранее у субъектов туриндустрии Крыма, которые осуществляют свою деятельность согласно ОКВЭДу группировки «Туризм», была возможность подать заявку на выплаты, ею воспользовались уже более 3,3 тыс. предприятий и организаций.

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По поручению Президента России Правительством РФ из резервного фонда выделено Министерству экономического развития РФ 2,2 млрд рублей на предоставление субсидий Республике Крым для стимулирования предприятий туристической отрасли в связи с геополитической обстановкой и логистическими сложностями, при условии сохранения не менее 80% среднесписочной численности персонала в 2023г по отношению к 2022 г.

Выплаты в размере МРОТ были самой запрашиваемой мерой поддержки бизнеса на предварительных встречах с туристическим сообществом и стали возможными в результате совместной работы федерального и республиканского правительства. При этом разрабатываются и согласовываются с Правительством РФ и другие меры поддержки отрасли.

источник: пресс-служба Министерства курортов РК

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