Внимание! Ограничение движения на участке автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта

Севавтодор информирует о введении полного ограничения движения транспортных средств на участке региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта. В связи с производством на Камышовом шоссе строительно-монтажных работ:

1 мая — с 8:00 до 18:00 часов — на участке от пересечения Камышового шоссе с ул. Индустриальная до дома №26 по ул. Индустриальная;

1 мая — с 8:00 до 18:00 часов — на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до пересечения с ул. Шевченко.

Для транспорта специального назначения и жителей домов, попадающих в зону производства работ ГБУ «Севастопольский Автодор» будет организован свободный проезд. Призываем водителей быть внимательными на дороге и приносим свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе предприятия.