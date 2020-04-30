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Внимание! Ограничение движения на участке автодороги Севастополь — порт Камышовая бухта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:09 30.04.2020

Севавтодор информирует о введении полного ограничения движения транспортных средств на участке региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта. В связи с производством на Камышовом шоссе строительно-монтажных работ:

  • 1 мая — с 8:00 до 18:00 часов — на участке от пересечения Камышового шоссе с ул. Индустриальная до дома №26 по ул. Индустриальная;
  • 1 мая — с 8:00 до 18:00 часов — на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до пересечения с ул. Шевченко.

Для транспорта специального назначения и жителей домов, попадающих в зону производства работ ГБУ «Севастопольский Автодор» будет организован свободный проезд. Призываем водителей быть внимательными на дороге и приносим свои извинения за доставленные неудобства, — отмечают в пресс-службе предприятия.

Внимание! Ограничение движения на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта Внимание! Ограничение движения на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта

Внимание! Ограничение движения на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта

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