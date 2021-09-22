Внимание! Организация паломничества в Хадж и Умру для мусульман России приостановлена

20 сентября 2021 года состоялось совещание Хадж-миссии России по вопросу организации паломничества в Хадж и Умру (малый хадж) для мусульман России в условиях пандемии. Совещание проходило в он-лайн формате.

По итогам конференции Хадж-миссией России принято коммюнике, в котором говорится о том, что в связи с отсутствием текущей возможности одобрения российских вакцин в Королевстве Саудовская Аравия, организация паломничества в большой и малый Хадж для граждан РФ невозможна до официального признания властями КСА любой из российских вакцин. Участники конференции также обратили внимание религиозных и коммерческих структур, в том числе и лиц, регулирующих вопросы паломничества, на то, что попытки организации выезда групп для совершения паломничества в текущий период будут строго контролироваться Советом по Хаджу РФ и другими компетентными органами. Также будут строго отслеживаться попытки использования поддельных документов о вакцинации зарубежными вакцинами для пересечения границы Королевства, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Хадж-миссия России призывает всех организаторов паломнических туров не нарушать действующее законодательство Российской Федерации в сфере организации паломничества.

Хадж-миссия России также обратилась к паломникам с просьбой быть бдительными при приобретении билетов у третьих лиц, не имеющих официального разрешения для организации хаджа и принять во внимание предупреждения о возможных последствиях противозаконного приобретения сертификатов о вакцинации и билетов.

В свою очередь Муфтият Крыма и официальный Хадж-оператор АВН-Тур информируют, что в настоящее время организация паломничества в Хадж и малый хадж – Умру не проводится. Данное положение продлится до одобрения российских вакцин в Саудии и открытия возможности для безопасного выезда и возвращения в места паломничества мусульман без риска для здоровья и имущества граждан.