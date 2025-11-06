Прямо сейчас:
Внимание! Полиция Севастополя устанавливает личность мужчины, которому возможно нужна помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 06.11.2025

В полиции Севастополя сообщили:

В адрес ОМВД России по Гагаринскому району неоднократно поступали обращения от жителей пр-кт. Г. Сталинграда (район Сталинградского рынка, ТЦ Апельсин) с просьбами обратить внимание на одного и того же мужчину.

Из поступивших сообщений следует, что гражданин может нуждаться в специализированной медицинской помощи. Цель проводимых мероприятий — установить личность данного человека, чтобы в дальнейшем организовать для него необходимую поддержку, включая возможное медицинское вмешательство, и тем самым предотвратить потенциальные риски как для него самого, так и для окружающих.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности этого человека.

Описание мужчины: на вид 18-30 лет, телосложение крупное, рост около 180-190 см.

Убедительно просим откликнуться тех, кто может сообщить любую информацию о данном человеке — его имя, место проживания или обстоятельства, которые могут помочь в установлении личности. Сообщить сведения можно в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru, — подчёркивают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 12

