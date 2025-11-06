Внимание! Полиция Севастополя устанавливает личность мужчины, которому возможно нужна помощь

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности этого человека.

Описание мужчины: на вид 18-30 лет, телосложение крупное, рост около 180-190 см.

Убедительно просим откликнуться тех, кто может сообщить любую информацию о данном человеке — его имя, место проживания или обстоятельства, которые могут помочь в установлении личности. Сообщить сведения можно в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru, — подчёркивают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.