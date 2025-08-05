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Внимание: право на бесплатную юридическую помощь предоставлено студентам, потерявшим родителей﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:45 05.08.2025

Федеральный закон от 31.07.2025 N 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено студентам, потерявшим родителей. Конкретизированы категории лиц, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.

В соответствии с принятым законом указанное право предоставлено также лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный родитель, а также их представителям при обращении по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов указанных лиц.

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источник: КонсультантПлюс

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