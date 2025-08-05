Внимание: право на бесплатную юридическую помощь предоставлено студентам, потерявшим родителей﻿

Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено студентам, потерявшим родителей. Конкретизированы категории лиц, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.

В соответствии с принятым законом указанное право предоставлено также лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный родитель, а также их представителям при обращении по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов указанных лиц.

источник: КонсультантПлюс