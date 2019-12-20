Внимание, предприниматели! Новации  отчетности по налогу на имущество организаций

Действующие нормы Налогового кодекса РФ предусматривают возможность подачи единой декларации по налогу на имущество организаций.

Юридическое лицо может стоять на учете не в одной, а в нескольких инспекциях по адресам принадлежащих ей объектов недвижимости — в этом случае закреплено право предоставить единую налоговую декларацию по налогу на имущество. Компания может выбрать одну инспекцию и уведомить об этом до 1 марта года, в котором будет применять такой порядок подачи декларации, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В связи с этим ФНС России приказом от 19.06.2019 №ММВ-7-21/311@ утвердила форму уведомления о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций. Документ начнет применяться с 1 января 2020 года.

В уведомлении нужно указать:

код УФНС, в которое представляется уведомление;

полное наименование организации-налогоплательщика;

номер контактного телефона;

код инспекции, в которую будет представляться единая декларация;

налоговый период, в котором применяется упрощенный порядок сдачи имущественной отчетности.

Для того, чтобы в 2020 году сдавать единую декларацию по налогу на имущество по нескольким объектам недвижимости, представить уведомление нужно до 1 марта 2020 года.

Отчитываться же за 2019 год необходимо будет по вновь обновленной форме (приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@). Срок предоставления — не позднее 30 марта 2020 года.