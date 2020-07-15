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Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства

Внимание! Семинар на площадке НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 15.07.2020

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает принять участие в мероприятии в режиме в режиме видеоконференции на площадке НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

Мероприятие проводится в рамках публичного обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов по реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. Аспекты применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Севастополя.
  2. Изменения в Налоговый кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.
  3. О региональных мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
  4. О правилах предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

 Дата и время проведения мероприятия: 17.07.2020 с 10:00 до 12:00.

Ссылка для подключения: https://vcs.imind.ru/#join:t59aedd37-5069-45bc-8400-ba2dc25ef707.

Также трансляцию вебинара можно будет увидеть в прямом эфире в группах Центра «Мой Бизнес» в соцсетях: ВК https://vk.com/videos-19122821.

Инстаграмм:  https://www.instagram.com/moi_biz92/.

По окончании вебинара всем участникам, прошедшим регистрацию, будет направлена презентация с ключевой информацией по теме мероприятия.

Внимание! Семинар на площадке НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"

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