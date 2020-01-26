Внимание, севастопольцы! Открыта дополнительная онлайн-запись на продление «детских» пособий

На официальном сайте Департамента труда и соцзащиты населения Правительства Севастополя открыта дополнительная онлайн-запись на прием к специалистам отделов социальных выплат по продлению пособий при рождении первенца.

В связи с тем, что пособие с 1,5 до 3-х лет назначается с даты подачи заявления, усилена работа по назначению выплат. Прием документов временно будет осуществляться также в неприемные и выходные дни: пятницу и субботу. Примерно за пол месяца мы планируем принять всех родителей, первенец которых достиг 1,5 –летнего возраста в 2019 году. Прогнозное количество таких семей около 500, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Евгению Пытько.

В настоящее время документы на продление выплаты уже подали более 200 севастопольских семей.

По ее словам, севастопольцы, которые уже произвели запись на прием через официальный сайт ведомства, могут перезаписаться на ближайшую дату.

Евгения Пытько напомнила, что консультации и разъяснения по вопросу предоставления любых мер социальной поддержки можно также получить в электронном виде: