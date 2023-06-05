Внимание: УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю — розыск осуждённого

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю сообщает:

02.06.2023 осуждённый Сергей Викторович Иванов, 1964 года рождения, уроженец Луганской области, отбывающий наказание в КП-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю за совершение кражи, самовольно покинул рабочее место и не вернулся в учреждение.

особые приметы осуждённого: на вид 60-65 лет, средний рост 160-165 см, седые короткие волосы, худощавого телосложения, уши большие, оттопыренные, глаза карие, хромает на одну ногу.

был одет в кофту тёмно-синего цвета, джинсы тёмно-синего цвета, футболку в полоску бело-серого цвета и кроссовки чёрного цвета. Имел головной убор белого цвета.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания осуждённого.

При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 или в дежурную часть УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю: 8-978-875-2131, 8-978-917-1400.

Отметим, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны под надзором администрации учреждения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне исправительного учреждения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

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