Внимание! В Крыму разыскивают Дмитрия Купреева — за совершение особо тяжкого преступления

Просим всех граждан обладающих информацией о возможном местонахождении указанного лица, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7999 461 02 38, +7999 461 09 49, +7999 461 09 34, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

