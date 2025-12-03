Внимание! В Крыму разыскивают Дмитрия Купреева — за совершение особо тяжкого преступления

За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения
Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета.
Просим всех граждан обладающих информацией о возможном местонахождении указанного лица, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7999 461 02 38, +7999 461 09 49, +7999 461 09 34, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Может выглядеть так:
Или так:
источник: пресс-служба МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму