Внимание! В Крыму разыскивают Дмитрия Купреева — за совершение особо тяжкого преступления

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:19 03.12.2025

За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения

Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Просим всех граждан обладающих информацией о возможном местонахождении указанного лица, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7999 461 02 38, +7999 461 09 49, +7999 461 09 34, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Может выглядеть так:

Внимание! В Крыму разыскивают Дмитрия Купреева - за совершение особо тяжкого преступления

Или так:

Внимание! В Крыму разыскивают Дмитрия Купреева - за совершение особо тяжкого преступления

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

