Внимание! В Крыму возможно льготное кредитование на газификацию домовладений

На территории Республики Крым продолжает действовать Программа льготного кредитования на газификацию домовладений, позволяющая гражданам получить льготный потребительский кредит по ставке 3% годовых на приобретение внутридомового газового оборудования и (или) монтаж по договору подряда, договору на выполнение строительно-монтажных работ, договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенному с газораспределительной или подрядной организацией, для газоснабжения домовладения, расположенного на территории Республики Крым.

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источник: Департамент городского хозяйства администрации Евпатории