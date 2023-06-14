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Фото: pxhere.com

Внимание! В Крыму возможно льготное кредитование на газификацию домовладений

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 20:52 14.06.2023

На территории Республики Крым продолжает действовать Программа льготного кредитования на газификацию домовладений, позволяющая гражданам получить льготный потребительский кредит по ставке 3% годовых на приобретение внутридомового газового оборудования и (или) монтаж по договору подряда, договору на выполнение строительно-монтажных работ, договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенному с газораспределительной или подрядной организацией, для газоснабжения домовладения, расположенного на территории Республики Крым.

Дополнительную информацию можно получить, пройдя по ссылке — https://clck.ru/34BrrL

источник: Департамент городского хозяйства администрации Евпатории

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