Внимание! В нескольких посёлках Ялтинского региона планируется временное отключение газа

Об этом информирует ГУП РК «Крымгазсети»:
В связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода будет прекращена подача газа с 09:00 14 октября в Кореизе, Ореанде, Горном, Стройгородке, Гаспре, Курпатах, Мисхоре, Ливадии (ул. Батурина, 3-48, пер. Севастопольский, 1-25, Севастопольское шоссе, 1-12).
С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа (при наличии полного доступа к газовому оборудованию).
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: газоснабжение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: газоснабжение Крыма