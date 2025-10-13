Внимание! В нескольких посёлках Ялтинского региона планируется временное отключение газа

С 15 по 17 октября будет проводиться повторный пуск газа (при наличии полного доступа к газовому оборудованию).

В связи с проведением работ по врезке переустроенных участков газопровода будет прекращена подача газа с 09:00 14 октября в Кореизе, Ореанде, Горном, Стройгородке, Гаспре, Курпатах, Мисхоре, Ливадии (ул. Батурина, 3-48, пер. Севастопольский, 1-25, Севастопольское шоссе, 1-12).

