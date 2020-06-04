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Внимание! В районе симферопольского аэропорта изменена схема движения транспорта
Фото: Служба автомобильных дорог

Внимание! В районе симферопольского аэропорта изменена схема движения транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 04.06.2020

Служба автомобильных дорог РК обращает внимание автомобилистов: с 4 июня изменена схема движения транспорта в районе симферопольского аэропорта. Важно для тех, кто едет в направлении Евпатории.

Перекрыты съезды с подъездной дороги к аэропорту в направлении Евпатории и в обратном направлении. Для движения со стороны Симферополя в сторону Евпатории теперь необходимо будет двигаться в направлении с. Укромное и осуществлять поворот в соответствии с установленными знаками дорожного движения, — сообщили в Службе автомобильных дорог.

В месте пересечения временной объездной дороги и трассы «Красноперекопск – Симферополь» установлен светофор, регулирующий движение.

Внимание! В районе симферопольского аэропорта изменена схема движения транспорта

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