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Внимание! В Севастополе - на ул. Большая Морская - вводится ограничение скорости движения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Внимание! В Севастополе — на ул. Большая Морская — вводится ограничение скорости движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:10 22.05.2020

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует о введении ограничения максимальной скорости движения всех видов транспортных средств по ул. Большая Морская до 40 км/ч.

Ограничение скорости движения вводится с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения по ул. Большой Морской личного и общественного транспорта, а также пешеходов и позволит достичь максимального значения пропускной способности данной улицы. Призываем водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Внимание! В Севастополе - на ул. Большая Морская - вводится ограничение скорости движения

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