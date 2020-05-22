Внимание! В Севастополе — на ул. Большая Морская — вводится ограничение скорости движения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует о введении ограничения максимальной скорости движения всех видов транспортных средств по ул. Большая Морская до 40 км/ч.

Ограничение скорости движения вводится с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения по ул. Большой Морской личного и общественного транспорта, а также пешеходов и позволит достичь максимального значения пропускной способности данной улицы. Призываем водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.