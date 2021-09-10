Внимание! В Севастополе — на улице Карантинной — ограничат движение транспорта. До начала октября

На улице Карантинной будет ограничено движение транспорта с 13 сентября по 2 октября.

За это время дорожники заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой камень и кабели электроснабжения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, на улице Карантинной продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги. Помимо переустройства инженерных сетей, подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие, тротуары, установит опоры наружного освещения. Работы выполняет подрядная организация «Дорожник».