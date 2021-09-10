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Внимание! В Симферополе будет перекрыто движение транспорта

Внимание! В Севастополе — на улице Карантинной — ограничат движение транспорта. До начала октября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:35 10.09.2021

На улице Карантинной будет ограничено движение транспорта с 13 сентября по 2 октября.

За это время дорожники заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой камень и кабели электроснабжения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, на улице Карантинной продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги. Помимо переустройства инженерных сетей, подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие, тротуары, установит опоры наружного освещения. Работы выполняет подрядная организация «Дорожник».

Внимание! В Севастополе - на улице Карантинной - ограничат движение транспорта. До начала октября

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