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Внимание! В Севастополе разыскивают двоих подозреваемых в совершении разбоя. ФОТОГРАФИИ подозреваемых

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:46 10.04.2022

9 апреля около 19:50 в дежурную часть Отдела МВД России по Гагаринскому району обратился работник автосалона с заявлением о том, что в офис фирмы зашли двое неизвестных мужчин и, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили денежные средства в сумме 21 миллион 200 тысяч рублей и 30 тысяч долларов США, а затем скрылись.

К счастью, в результате разбойного нападения заявитель не пострадал. В кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска установили личности причастных к разбойному нападению. Ими оказались уроженец Краснодарского края Саломатин Дмитрий Сергеевич, 27.09.1976 г.р. и уроженец Красноярского края Перетягин Константин Сергеевич, 03.10.1990 г.р., — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Внимание! В Севастополе разыскивают двоих подозреваемых в совершении разбоя. ФОТОГРАФИИ подозреваемых

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Если вам что-либо известно об обстоятельствах совершённого преступления или о возможном местонахождении преступников, просьба немедленно сообщить по телефону 8(978)739-82-01 или 102.

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Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю


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