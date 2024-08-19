Внимание! В Севастополе, Симферополе и Евпатории завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области!

В первую очередь людям необходимы продукты питания (длительного хранения) и средства гигиены. Срочный сбор завершится 19-го августа, так как на следующий день в Курскую область отправится гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии (руководитель, ответственный за срочный сбор – протоиерей Дмитрий Кротков).
Внимание! Сбор – исключительно по списку (все, что в него не входит, например, одежда, или фрукты, приниматься не будет!).
Список необходимых продуктов для продуктового пайка:
- Масло растительное.
- Сахар.
- Гречка.
- Рис.
- Манка.
- Пшено.
- Перловка.
- Мука (упаковка 1 кг).
- Чай.
- Печенье.
- Консервы рыбные.
- Консервы мясные.
- Молоко сгущенное.
- Детское питание (сухие молочные смеси, растворимые каши).
Список необходимых продуктов для бытового набора:
- Порошок стиральный.
- Средство для мытья посуды.
- Шампунь.
- Гель для душа.
- Зубная паста.
- Зубная щетка.
- Мочалка.
- Пакеты для мусора.
- Влажные салфетки.
- Туалетная бумага.
- Подгузники.
Куда приносить гуманитарную помощь:
Склад Специального гуманитарного центра Крымской митрополии при церкви Державной иконы Божией Матери, г. Симферополь, ул. Бела Куна 21а. С 8.00 до 16.00 ежедневно.
Севастополь: Покровский собор, ул. Большая Морская, 36.
Саки: храм святого пророка Илии, ул. Симферопольская, 38.
Евпатория: храм святого пророка Илии. ул. Братьев Буслаевых, 1Б.
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