Внимание! В Севастополе, Симферополе и Евпатории завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области!

В первую очередь людям необходимы продукты питания (длительного хранения) и средства гигиены. Срочный сбор завершится 19-го августа, так как на следующий день в Курскую область отправится гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии (руководитель, ответственный за срочный сбор – протоиерей Дмитрий Кротков).

Внимание! Сбор – исключительно по списку (все, что в него не входит, например, одежда, или фрукты, приниматься не будет!).

Список необходимых продуктов для продуктового пайка:

Масло растительное.

Сахар.

Гречка.

Рис.

Манка.

Пшено.

Перловка.

Мука (упаковка 1 кг).

Чай.

Печенье.

Консервы рыбные.

Консервы мясные.

Молоко сгущенное.

Детское питание (сухие молочные смеси, растворимые каши).

Список необходимых продуктов для бытового набора:

Порошок стиральный.

Средство для мытья посуды.

Шампунь.

Гель для душа.

Зубная паста.

Зубная щетка.

Мочалка.

Пакеты для мусора.

Влажные салфетки.

Туалетная бумага.

Подгузники.

Куда приносить гуманитарную помощь:

Склад Специального гуманитарного центра Крымской митрополии при церкви Державной иконы Божией Матери, г. Симферополь, ул. Бела Куна 21а. С 8.00 до 16.00 ежедневно.

Севастополь: Покровский собор, ул. Большая Морская, 36.

Саки: храм святого пророка Илии, ул. Симферопольская, 38.

Евпатория: храм святого пророка Илии. ул. Братьев Буслаевых, 1Б.