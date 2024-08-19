Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Внимание! В Севастополе, Симферополе и Евпатории завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области!
актуально в республике
Внимание! В Севастополе, Симферополе и Евпатории завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области!
фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

Внимание! В Севастополе, Симферополе и Евпатории завершается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:18 19.08.2024

В дни Успенского поста, отмечают в Севастопольском благочинии, Церковь призывает всех совершать добрые дела, быть милосердными, не забывать о страждущих, оказывать помощь нуждающимся. По благословению Главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, на всех приходах объявлен срочный сбор гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от боевых действий, эвакуированных, покинувших свои дома, находящихся в пунктах временного размещения.

В первую очередь людям необходимы продукты питания (длительного хранения) и средства гигиены. Срочный сбор завершится 19-го августа, так как на следующий день в Курскую область отправится гумконвой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии (руководитель, ответственный за срочный сбор – протоиерей Дмитрий Кротков).

Внимание! Сбор – исключительно по списку (все, что в него не входит, например, одежда, или фрукты, приниматься не будет!).

Список необходимых продуктов для продуктового пайка:

  • Масло растительное.
  • Сахар.
  • Гречка.
  • Рис.
  • Манка.
  • Пшено.
  • Перловка.
  • Мука (упаковка 1 кг).
  • Чай.
  • Печенье.
  • Консервы рыбные.
  • Консервы мясные.
  • Молоко сгущенное.
  • Детское питание (сухие молочные смеси, растворимые каши).

Список необходимых продуктов для бытового набора:

  • Порошок стиральный.
  • Средство для мытья посуды.
  • Шампунь.
  • Гель для душа.
  • Зубная паста.
  • Зубная щетка.
  • Мочалка.
  • Пакеты для мусора.
  • Влажные салфетки.
  • Туалетная бумага.
  • Подгузники.

Куда приносить гуманитарную помощь:

Склад Специального гуманитарного центра Крымской митрополии при церкви Державной иконы Божией Матери, г. Симферополь, ул. Бела Куна 21а. С 8.00 до 16.00 ежедневно.

Севастополь: Покровский собор, ул. Большая Морская, 36.

Саки: храм святого пророка Илии, ул. Симферопольская, 38.
Евпатория: храм святого пророка Илии. ул. Братьев Буслаевых, 1Б.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.