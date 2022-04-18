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Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины

Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:47 18.04.2022

В Севастопольском благочинии  продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины, находящиеся на грани гуманитарной катастрофы.

Машина уходит по заполняемости. Чем чаще мы собираем полную машину, тем чаще помощь доставляется нуждающимся, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Список принимаемой помощи:

  • Продукты питания!!!
  • чай, кофе,
  • мыльные принадлежности,
  • детские средства гигиены
  • детское питание
  • лекарства
  • Перевязочный материал
  • пеленки впитывающие
  • сух.пайки / бутылки питьевой  воды
  • зубная паста/ зубные щетки
  • шампуни
  • мыло/гели для душа
  • полотенца
  • детские памперсы
  • туалетная бумага
  • средства женской гигиены
  • влажные салфетки
  • бритвенные станки
  • питание быстрого приготовления
  • бутилированная вода
  • носки, новое нижнее белье
  • средства для мытья посуды
  • фонари
  • варенье
  • сгущенку
  • детские лекарства
  • стиральный порошок
  • расчески
  • шоколад и другие сладости для детей

Также организован сбор продуктовых наборов для людей, стоящих в очереди на границе, выезжающих из зоны боевых действий и людей, живущих в пунктах временного размещения беженцев на территории ДНР, ЛНР, Украины

Состав взрослого продуктового набора:

  • Вода без газа
  • Сок
  • Молоко в упаковке тетрапак
  • Консервы мясные
  • Консервы рыбные
  • Паштет
  • Плавленый сыр
  • Хлебцы
  • Влажные салфетки
  • Печенье, сушки, сухари
  • Консервы овощные

Состав детского продуктового набора:

  • Пюре фруктовое/овощное/мясное
  • Молоко в тетрапаке с трубочкой
  • Печенье детское/сушки/Мария
  • Сок детский с трубочкой
  • Вода 0,5
  • Влажные салфетки

Также принимаем мужские вещи:

  • Белье нижнее новое
  • Носки новые
  • Футболки новые или б/у в хорошем состоянии (без дырок и пятен)
  • Спортивные штаны
  • Куртки
  • Кофты

​​Просим всех неравнодушных  оказать посильную помощь и не пройти мимо чужой беды. Помощь принести можно в Севастопольское благочиние на территории Свято-Владимирского собора в  Херсонесе  ежедневно с 07.30 до 18.00. Для передачи помощи в другое время, перезвоните координатору.
Телефон координатора: +7978 810 92 53 Екатерина

Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины

фото: пресс-служба Севастопольского благочиния


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