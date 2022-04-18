Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины

В Севастопольском благочинии продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины, находящиеся на грани гуманитарной катастрофы.
Машина уходит по заполняемости. Чем чаще мы собираем полную машину, тем чаще помощь доставляется нуждающимся, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.
Список принимаемой помощи:
- Продукты питания!!!
- чай, кофе,
- мыльные принадлежности,
- детские средства гигиены
- детское питание
- лекарства
- Перевязочный материал
- пеленки впитывающие
- сух.пайки / бутылки питьевой воды
- зубная паста/ зубные щетки
- шампуни
- мыло/гели для душа
- полотенца
- детские памперсы
- туалетная бумага
- средства женской гигиены
- влажные салфетки
- бритвенные станки
- питание быстрого приготовления
- бутилированная вода
- носки, новое нижнее белье
- средства для мытья посуды
- фонари
- варенье
- сгущенку
- детские лекарства
- стиральный порошок
- расчески
- шоколад и другие сладости для детей
Также организован сбор продуктовых наборов для людей, стоящих в очереди на границе, выезжающих из зоны боевых действий и людей, живущих в пунктах временного размещения беженцев на территории ДНР, ЛНР, Украины
Состав взрослого продуктового набора:
- Вода без газа
- Сок
- Молоко в упаковке тетрапак
- Консервы мясные
- Консервы рыбные
- Паштет
- Плавленый сыр
- Хлебцы
- Влажные салфетки
- Печенье, сушки, сухари
- Консервы овощные
Состав детского продуктового набора:
- Пюре фруктовое/овощное/мясное
- Молоко в тетрапаке с трубочкой
- Печенье детское/сушки/Мария
- Сок детский с трубочкой
- Вода 0,5
- Влажные салфетки
Также принимаем мужские вещи:
- Белье нижнее новое
- Носки новые
- Футболки новые или б/у в хорошем состоянии (без дырок и пятен)
- Спортивные штаны
- Куртки
- Кофты
Просим всех неравнодушных оказать посильную помощь и не пройти мимо чужой беды. Помощь принести можно в Севастопольское благочиние на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе ежедневно с 07.30 до 18.00. Для передачи помощи в другое время, перезвоните координатору.
Телефон координатора: +7978 810 92 53 Екатерина
фото: пресс-служба Севастопольского благочиния
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