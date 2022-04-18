Внимание! В Севастопольском благочинии идёт сбор помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины

В Севастопольском благочинии продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки в регионы ДНР, ЛНР и Украины, находящиеся на грани гуманитарной катастрофы.

Машина уходит по заполняемости. Чем чаще мы собираем полную машину, тем чаще помощь доставляется нуждающимся, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Список принимаемой помощи:

Продукты питания!!!

чай, кофе,

мыльные принадлежности,

детские средства гигиены

детское питание

лекарства

Перевязочный материал

пеленки впитывающие

сух.пайки / бутылки питьевой воды

зубная паста/ зубные щетки

шампуни

мыло/гели для душа

полотенца

детские памперсы

туалетная бумага

средства женской гигиены

влажные салфетки

бритвенные станки

питание быстрого приготовления

бутилированная вода

носки, новое нижнее белье

средства для мытья посуды

фонари

варенье

сгущенку

детские лекарства

стиральный порошок

расчески

шоколад и другие сладости для детей

Также организован сбор продуктовых наборов для людей, стоящих в очереди на границе, выезжающих из зоны боевых действий и людей, живущих в пунктах временного размещения беженцев на территории ДНР, ЛНР, Украины

Состав взрослого продуктового набора:

Вода без газа

Сок

Молоко в упаковке тетрапак

Консервы мясные

Консервы рыбные

Паштет

Плавленый сыр

Хлебцы

Влажные салфетки

Печенье, сушки, сухари

Консервы овощные

Состав детского продуктового набора:

Пюре фруктовое/овощное/мясное

Молоко в тетрапаке с трубочкой

Печенье детское/сушки/Мария

Сок детский с трубочкой

Вода 0,5

Влажные салфетки

Также принимаем мужские вещи:

Белье нижнее новое

Носки новые

Футболки новые или б/у в хорошем состоянии (без дырок и пятен)

Спортивные штаны

Куртки

Кофты

​​Просим всех неравнодушных оказать посильную помощь и не пройти мимо чужой беды. Помощь принести можно в Севастопольское благочиние на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе ежедневно с 07.30 до 18.00. Для передачи помощи в другое время, перезвоните координатору.

Телефон координатора: +7978 810 92 53 Екатерина

фото: пресс-служба Севастопольского благочиния