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Внимание! В Симферополе меняется схема дорожного движения по ул. Крейзера

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:57 17.11.2020

Администрация города Симферополя информирует об изменении схемы дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера.

Согласно утвержденной по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Крым схеме организации дорожного движения, в связи с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 годана участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.

Внимание! В Симферополе меняется схема дорожного движения по ул. Крейзера

Внимание! В Симферополе меняется схема дорожного движения по ул. Крейзера

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