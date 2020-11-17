Внимание! В Симферополе меняется схема дорожного движения по ул. Крейзера

Администрация города Симферополя информирует об изменении схемы дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера.
Согласно утвержденной по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Крым схеме организации дорожного движения, в связи с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 годана участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.
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