Внимание! В Симферополе меняется схема дорожного движения по ул. Крейзера

Администрация города Симферополя информирует об изменении схемы дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера.

Согласно утвержденной по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Крым схеме организации дорожного движения, в связи с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 года на участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение , — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

