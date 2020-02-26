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Внимание, розыск! Крымская полиция ищет убийцу

Внимание! В Симферополе полицейские разыскивают возможных свидетелей мошенничества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:34 26.02.2020

В Симферополе неизвестная женщина, войдя в доверие к жительнице города Саки, под предлогом продажи недвижимости уговорила ее написать покупателям недвижимости расписку в получении денежных средств на крупную сумму, которые пострадавшая фактически не получила. После чего подозреваемая, присвоив деньги, скрылась в неизвестном направлении.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками полиции устанавливается личность женщины, изображенной на фото в очках и с сумкой в руках.

Внимание! В Симферополе полицейские разыскивают возможных свидетелей мошенничества

Если Вы узнали ее и владеете информацией о месте ее нахождения, полицейские просят незамедлительно обратиться по телефону: +7-978-705-10-69. Или по адресу: г.Симферополь, бульвар Франко, 44 — в дежурную часть УМВД России по г.Симферополю.

Внимание! В Симферополе полицейские разыскивают возможных свидетелей мошенничества

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