Внимание! В Симферополе полицейские разыскивают возможных свидетелей мошенничества

В Симферополе неизвестная женщина, войдя в доверие к жительнице города Саки, под предлогом продажи недвижимости уговорила ее написать покупателям недвижимости расписку в получении денежных средств на крупную сумму, которые пострадавшая фактически не получила. После чего подозреваемая, присвоив деньги, скрылась в неизвестном направлении.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками полиции устанавливается личность женщины, изображенной на фото в очках и с сумкой в руках.

Если Вы узнали ее и владеете информацией о месте ее нахождения, полицейские просят незамедлительно обратиться по телефону: +7-978-705-10-69. Или по адресу: г.Симферополь, бульвар Франко, 44 — в дежурную часть УМВД России по г.Симферополю.