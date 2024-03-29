Внимание! Виды опасных сообщений (вовлечение в противоправную деятельность) и алгоритм действий при их получении

В связи с участившимися случаями распространения опасного контента в сети Интернет, направленного на вовлечение граждан, в том числе детей и подростков, в противоправную деятельность, напоминаем о видах опасных сообщений и алгоритме действий.
Сохраните себе эти карточки, покажите их своим детям!
Будьте бдительны и осторожны, запомните телефоны экстренных служб.
Памятки подготовлены Научно-исследовательским центром мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.
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С тегами: Крым и Россия