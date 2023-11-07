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Внимание! Защита прав предпринимателей — приём бизнесменов в Севастополе по актуальным вопросам

Внимание! Защита прав предпринимателей — приём бизнесменов в Севастополе по актуальным вопросам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:48 07.11.2023

10 ноября состоится прием предпринимателей директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка г. Севастополя Наталии Николаевны Скорюковой и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе Ильи Владимировича Пестерникова.

На прием можно обратиться с вопросами лицензирования и оформления правоустанавливающих документов, размещения на городских рынках и ярмарках, размещения НТО, предоставления грантов сельхозпроизводителям и других вопросов, входящих в компетенции Департамента.

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‼️ ВНИМАНИЕ ‼️ Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: https://clck.ru/36MAvx

Дата: 10 ноября

Время: 15:00 — 16:30

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе (пр. Античный 4, оф. 32)

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +79787186245

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