Внимание! Защита прав предпринимателей — приём бизнесменов в Севастополе по актуальным вопросам

10 ноября состоится прием предпринимателей директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка г. Севастополя Наталии Николаевны Скорюковой и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе Ильи Владимировича Пестерникова.
На прием можно обратиться с вопросами лицензирования и оформления правоустанавливающих документов, размещения на городских рынках и ярмарках, размещения НТО, предоставления грантов сельхозпроизводителям и других вопросов, входящих в компетенции Департамента.
‼️ ВНИМАНИЕ ‼️ Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: https://clck.ru/36MAvx
Дата: 10 ноября
Время: 15:00 — 16:30
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе (пр. Античный 4, оф. 32)
По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +79787186245
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