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Вниманию иностранных работников и работодателей, привлекающих иностранцев к трудовой деятельности в Крыму

Вниманию иностранных работников и работодателей, привлекающих иностранцев к трудовой деятельности в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:14 18.04.2020

На период реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции прием документов для оформления и выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу осуществляется исключительно в отношении иностранных граждан, находящихся на законных основаниях на территории Российской Федерации. Прием документов в отношении иностранных граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не осуществляется.

Прием заявлений о выдаче патента осуществляется только у законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения к административной ответственности за нарушение срока обращения за выдачей патента по ст. 18.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Прием документов для оформления вышеуказанных разрешительных документов, а также выдача результатов предоставления госуслуг осуществляется исключительно по предварительной записи и строго в назначенное время! — отмечают в Отделе по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым. —  Обращаем внимание на необходимость указания корректной цели визита при осуществлении предварительной записи: подача заявления либо выдача разрешительного документа!

Предварительная запись осуществляется только через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)» либо по телефону 8 (999) 4610385 (прием звонков: понедельник — пятница с 09.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) при наличии свободных для записи интервалов времени.

Консультации по вопросам трудовой миграции оказываются только по вышеуказанному номеру телефона в обозначенные часы работы.

Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, не создавать ажиотаж и позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих! — подчёркивают в МВД России в Крыму.

Вниманию иностранных работников и работодателей, привлекающих иностранцев к трудовой деятельности в Крыму

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