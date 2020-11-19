Вниманию работодателей-страхователей! ПФР в Севастополе о системе электронного документооборота

В ПФР в Севастополе напоминают: в случае, если среднесписочная численность работников организации за предшествующий расчетный период превышает 25 человек, закон обязывает сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью (ЭП), но, при желании, любой страхователь независимо от численности работников также может сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с ЭП.

Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭП по телекоммуникационным каналам связи. Если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то представлять отчетность на бумажном носителе нет необходимости. Переход на электронный документооборот (ЭДО) между страхователями и органами ПФР обеспечивает своевременность и оперативность предоставления информации, а также сокращает трудозатраты организаций и территориальных органов ПФР, — подчёркивают специалисты.

Система ЭДО имеет ряд преимуществ:

снимает необходимость тратить время на посещение Пенсионного фонда.

отчетность, переданная таким способом, точно соответствует всем утвержденным требованиям и форматам, не содержит арифметических ошибок и неточностей в оформлении обязательных реквизитов.

значительно упрощается процедура подготовки и сдачи отчетности, при этом, обновления форм отчетности передаются разработчиками программного обеспечения по каналам связи.

Кроме того, для подготовки и проверки отчетности можно использовать бесплатное программное обеспечение, разработанное Пенсионным фондом, которое размещено на сайте ПФР — pfrf.ru в разделе «Страхователям — работодателям».

После отправки отчетности по телекоммуникационным каналам связи работодатель-страхователь получает от ПФР квитанцию о доставке сведений, а по результатам проверки отчетности — протокол контроля. По тем же каналам связи работодатели-страхователи получают из органов ПФР необходимую оперативную информацию.

Обращаем внимание, что при осуществлении обмена электронными документами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникационным каналам связи используется усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Список аккредитованных удостоверяющих центров размещен на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — digital.gov.ru/ru/ .