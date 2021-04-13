Вниманию жителей осажденного Севастополя! Специалисты Пенсионного фонда напоимнают

Отделение ПФР по г.Севастополю напоминает, что при установлении группы инвалидности у лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», есть право на одновременное получение двух пенсий — пенсии по старости и пенсии по инвалидности.

Обращаем внимание, лично посещать клиентские службы Пенсионного фонда РФ в г. Севастополе для решения данного вопроса нет необходимости. Дать согласие на установление второй пенсии по инвалидности можно в телефонном режиме в любой клиентской службе ПФР, — подчёркивают специалисты.

Клиентские службы ПФР в Севастополе:

клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7 (8692) 22-13-60.

Важно! При этом никаких персональных данных о банковских картах специалисты ПФР не запрашивают. Все необходимые сведения имеются в пенсионных делах.