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Внимания на водопроводных сетях в Симферополе авария. Какие улицы отключат уже сегодня вечером

Внимание, на водопроводных сетях в Симферополе авария. Какие улицы отключат уже сегодня вечером

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 13:28 14.06.2023

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с аварией на сетях, в Симферополе с 23:00 14 июня до 15:00 (ориентировочно) 15 июня будет ограничено водоснабжение:

  • микрорайон «Битак» (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука),
  • ул. Мате Залки,
  • ул. Гурзуфская,
  • ул. Киевская (частично),
  • ул. Суходольная (частично),
  • ул.51 Армии (частично),
  • а также прилегающие улицы и переулки.

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 17:00 четверга, 15 июня. Как уточнили в администрации крымской столицы, на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.

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