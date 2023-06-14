Внимание, на водопроводных сетях в Симферополе авария. Какие улицы отключат уже сегодня вечером

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с аварией на сетях, в Симферополе с 23:00 14 июня до 15:00 (ориентировочно) 15 июня будет ограничено водоснабжение:

микрорайон «Битак» (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука),

ул. Мате Залки,

ул. Гурзуфская,

ул. Киевская (частично),

ул. Суходольная (частично),

ул.51 Армии (частично),

а также прилегающие улицы и переулки.

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 17:00 четверга, 15 июня. Как уточнили в администрации крымской столицы, на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.

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