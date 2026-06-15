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Сегодня стартовал Всероссийский футзальный турнир Azov Sea Cup-2026Шесть команд из Крымасегодня, 11:33ФутболАвторКрымский спорт
фото: ВКонтакте, Краснодарская Краевая футбольная лига

Во Всероссийском футзальном турнире Azov Sea Cup-2026 принимают участие шесть команд из Крыма

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:57 15.06.2026

15 июня в станице Голубицкой Краснодарского края на базе спорткомплекса «Олимп» стартовал XII Всероссийский турнир по футзалу Azov Sea Cup.

Azov Sea Cup – одно из самых известных любительских соревнований по футзалу в России. Сюда приезжают команды, которые формально считаются любительскими, но по факту играют на полупрофессиональном уровне. Участвуют коллективы не только из регионов РФ, но и из стран ближнего зарубежья. Начиная с третьего сезона в турнире неизменно выступают и крымские команды. Лучший результат среди них в 2017 году показала «Ронда» из поселка Аграрное (Симферополь), завоевав серебряные медали.

В этом году за победу в турнире поспорят 30 команды, в том числе сразу шесть коллективов из Крыма (ялтинские «Мрия», «Феникс» и «Спартак», симферопольские СК ФНС РК и «Наутилус», а севастопольский «Капитан»).

Первоначально все команды-участницы распределены на восемь групп (по 4 коллектива в каждой, в группах D и H – по 3).

Группа А. «ВЕТО-2» (Краснодар), «Капитан» (Севастополь), «Дина» (Донецк), «РосАгроЭкспорт» (Пушкино, Московская область).

Группа В. «Юнити» (Абинск, Краснодарский край), «Хлебороб» (Воронежская область), «Наутилус» (Симферополь), «Протектор Про» (Москва).

Группа С. «ВЕТО» (Краснодар), «Спартак» (Ялта), «ВкусноЕсть» (Таганрог), НВМБ (Новороссийск).

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Группа D. «Альтопрае Марин» (Новороссийск), «Столица» (Москва), «Делюкс» (Донецк).

Группа Е. СК ФНС РК (Симферополь), «Метеор» (Краснодар), «Терек» (Толстой-Юрт, Чечня), «СУМУО-Газпром» (Новый Уренгой).

Группа F. «Альфа» (Краснодар), «Мрия» (Ялта), «Динамо» (Новороссийск), «Альянс РТУ МИРЭА» (Москва).

Группа G. «Гагаринг» (Краснодар), «Феникс» (Ялта), «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск), «Спартак-Транснефть» (Георгиевск, Ставропольский край).

Группа H. «Финиш» (Москва), «Рускон» (Новороссийск), «Валерик» (Чечня).

Сегодня, 15 июня, соперниками крымских команд будут: «Капитан» – «РосАгроЭкспорт» (матч уже завершился минимальной победой москвичей – 1:0), «Наутилус» – «Юнити» (11.30), «ВкусноЕсть» – «Спартак», Ялта (13.10), СК ФНС РК – «Метеор» (15.50), «Мрия» – «Динамо», Новороссийск (18.20). «Феникс» вступит в борьбу завтра, 16 июня.

Прямые трансляции поединков здесь.

После матчей группового этапа соревнований (в группах каждый сыграет с каждым) 16 коллективов (занявшие первое-второе места в своих группах) продолжат борьбу за трофей в «Золотом плей-офф», остальные – в «Серебряном плей-офф» (утешительном турнире). В плей-офф – матчи «на вылет». Победитель турнира определится в воскресенье, 21 июня.

Следите за событиями Azov Sea Cup-2026 на нашем портале.

источник: Крымский спорт

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