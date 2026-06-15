Во Всероссийском футзальном турнире Azov Sea Cup-2026 принимают участие шесть команд из Крыма

15 июня в станице Голубицкой Краснодарского края на базе спорткомплекса «Олимп» стартовал XII Всероссийский турнир по футзалу Azov Sea Cup.

Azov Sea Cup – одно из самых известных любительских соревнований по футзалу в России. Сюда приезжают команды, которые формально считаются любительскими, но по факту играют на полупрофессиональном уровне. Участвуют коллективы не только из регионов РФ, но и из стран ближнего зарубежья. Начиная с третьего сезона в турнире неизменно выступают и крымские команды. Лучший результат среди них в 2017 году показала «Ронда» из поселка Аграрное (Симферополь), завоевав серебряные медали.

В этом году за победу в турнире поспорят 30 команды, в том числе сразу шесть коллективов из Крыма (ялтинские «Мрия», «Феникс» и «Спартак», симферопольские СК ФНС РК и «Наутилус», а севастопольский «Капитан»).

Первоначально все команды-участницы распределены на восемь групп (по 4 коллектива в каждой, в группах D и H – по 3).

Группа А. «ВЕТО-2» (Краснодар), «Капитан» (Севастополь), «Дина» (Донецк), «РосАгроЭкспорт» (Пушкино, Московская область).

Группа В. «Юнити» (Абинск, Краснодарский край), «Хлебороб» (Воронежская область), «Наутилус» (Симферополь), «Протектор Про» (Москва).

Группа С. «ВЕТО» (Краснодар), «Спартак» (Ялта), «ВкусноЕсть» (Таганрог), НВМБ (Новороссийск).

Группа D. «Альтопрае Марин» (Новороссийск), «Столица» (Москва), «Делюкс» (Донецк).

Группа Е. СК ФНС РК (Симферополь), «Метеор» (Краснодар), «Терек» (Толстой-Юрт, Чечня), «СУМУО-Газпром» (Новый Уренгой).

Группа F. «Альфа» (Краснодар), «Мрия» (Ялта), «Динамо» (Новороссийск), «Альянс РТУ МИРЭА» (Москва).

Группа G. «Гагаринг» (Краснодар), «Феникс» (Ялта), «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск), «Спартак-Транснефть» (Георгиевск, Ставропольский край).

Группа H. «Финиш» (Москва), «Рускон» (Новороссийск), «Валерик» (Чечня).

Сегодня, 15 июня, соперниками крымских команд будут: «Капитан» – «РосАгроЭкспорт» (матч уже завершился минимальной победой москвичей – 1:0), «Наутилус» – «Юнити» (11.30), «ВкусноЕсть» – «Спартак», Ялта (13.10), СК ФНС РК – «Метеор» (15.50), «Мрия» – «Динамо», Новороссийск (18.20). «Феникс» вступит в борьбу завтра, 16 июня.

Прямые трансляции поединков здесь.

После матчей группового этапа соревнований (в группах каждый сыграет с каждым) 16 коллективов (занявшие первое-второе места в своих группах) продолжат борьбу за трофей в «Золотом плей-офф», остальные – в «Серебряном плей-офф» (утешительном турнире). В плей-офф – матчи «на вылет». Победитель турнира определится в воскресенье, 21 июня.

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источник: Крымский спорт

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