Во всей стране продолжается онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства. В РК тоже!

Во всей стране продолжается онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Жители Республики Крым могут отдать свой голос за понравившуюся территорию как на федеральной платформе https://91.gorodsreda.ru, так и при помощи волонтеров, которые помогают желающим проголосовать за объекты благоустройства. До 30 апреля 2024 года, каждый житель крымской столицы в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию, или дизайн-проект по благоустройству. Переходите на платформу, выбирайте общественные территории, принимайте личное участие в развитии нашего города!, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
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С тегами: благоустройство Крыма