Вода из-под крана, северное сияние, ферментированная акула, лавовое поле… Это — Рейкьявик!

И — да: несмотря на то, что Рейкьявик из категории небольших городов, и на его территории, и в его окрестностях много уникальных достопримечательностей, которые стоит посетить. Вот основные из них:

В самом Рейкьявике:

Хатльгримскиркья (Hallgrímskirkja): одна из самых известных достопримечательностей Рейкьявика — это огромная церковь с необычным архитектурным дизайном. Поднимись на башню, чтобы насладиться панорамным видом на город и окрестности.

Солнцеворот (Sólfar): это скульптура в виде корабля-викинга, символизирующая стремление к открытию новых земель. Она расположена на набережной и предлагает потрясающие виды на океан и горы, особенно на закате.

Перлан (Perlan): современное здание с куполом, которое стоит на холме и предлагает смотровую площадку с обзором 360 градусов. Внутри находится музей, где можно узнать о природе Исландии, а также искусственный ледник.

Национальный музей Исландии: место для знакомства с историей Исландии, начиная с викингов и заканчивая современностью. Коллекция включает археологические находки, средневековые артефакты и искусство.

Харпа (Harpa): концертный зал и конференц-центр, который впечатляет своей современной архитектурой. Внутри проходят концерты, шоу и культурные мероприятия, а само здание красиво подсвечивается ночью.

Улица Лёйгавегур (Laugavegur): Главная торговая улица города, где много магазинов, кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Отличное место для прогулок и шопинга.

В окрестностях Рейкьявика:

Голубая лагуна (Blue Lagoon): один из самых известных термальных курортов мира, расположенный в лавовом поле. Здесь можно расслабиться в горячей минеральной воде под открытым небом, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Золотое кольцо (Golden Circle): популярный маршрут, включающий три главные достопримечательности Исландии:

Тингветлир (Þingvellir) — исторический парк и место, где встречаются континентальные плиты Европы и Северной Америки. Здесь был основан первый парламент в мире.

— исторический парк и место, где встречаются континентальные плиты Европы и Северной Америки. Здесь был основан первый парламент в мире. Гейзеры — место с активными горячими источниками, где можно увидеть знаменитый Строккур, регулярно выбрасывающий столбы воды.

— место с активными горячими источниками, где можно увидеть знаменитый Строккур, регулярно выбрасывающий столбы воды. Водопад Гюдльфосс (Gullfoss) — мощный и живописный водопад на реке Хвита.

Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss): это водопад, который можно обойти сзади, проходя по тропе за водной стеной. Он расположен в часе езды от Рейкьявика и является одной из самых фотографируемых природных достопримечательностей.

Полуостров Рейкьянес (Reykjanes): здесь можно увидеть геотермальные источники, лавовые поля и посетить маяки. Регион богат природными чудесами, и это отличный маршрут для однодневной поездки.

Наблюдение за китами: из порта Рейкьявика отправляются круизы для наблюдения за китами и дельфинами. Это уникальная возможность увидеть морских гигантов в их естественной среде обитания.

И! Напоминаем: Рейкьявик — не только сам по себе интересен, но и служит отправной точкой для изучения природных красот Исландии.