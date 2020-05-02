Вода в Крыму: влияние апрельской засухи и ожидание майских ливней

Притоки воды в водохранилища Крыма сократились из-за засушливого апреля, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало мая составляет около 95 миллионов кубометров, что на 110 миллионов кубометров меньше, чем в 2019 году, сообщили в крымском Гидрометцентре.

Месяц апрель оказался засушливым… Средние расходы воды на основных реках Черная, Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0.22 — 0.73 кубических метра в секунду, на малых — 0.023 – 0.18 кубических метра в секунду и были: на реках Демерджи и Малый Салгир в пределах 38-53% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 3-21% нормы, — сообщается на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В горах, как и в марте, наблюдался существенный недобор осадков: на водоразделе Ай-Петри — 29% нормы, Ангарский перевал — 36% нормы. Отсутствие осадков привело к низкой, нехарактерной для этого времени года водности во всех речных бассейнах, на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.

Приток воды в водохранилища естественного стока в апреле был незначительным… Происходит интенсивная сработка водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 110,1 миллиона кубометров меньше, чем к началу мая 2019 года, — сообщили в Гидрометцентре.

В начале апреля Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что запасов воды к началу апреля достаточно для снабжения Симферополя на протяжении три с половиной месяца при отсутствии осадков, однако ограничения водоснабжения в столице Крыма не исключены.

В то же время, в ближайшие дни Крым будет заливать дождями. Синоптики прогнозируют, что в ближайший вторник ливни будут настолько сильными, что за день выпадет месячная норма осадков. Это внушает оптимизм – водохранилища немного пополнятся перед летом.

По материалам РИА Новости .