Вода – в Симферополь: из водохранилищ – меньше, из подземных скважин – все больше

Суммарно, в трех водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 12 млн. кубометров воды. Дожди начала ноября не помогли.

Прорывных моментов по ситуации в городе у нас нет, даже с учетом дождей. В общей сложности у нас на сегодняшний день 12 миллионов кубометров в трех водохранилищах. Но все равно даже такая сырая погода дает плюс. Если раньше притоков не было вообще, то сейчас хоть какое-то движение есть, – рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, уменьшилось испарение воды из водохранилищ. В то же время глобально улучшить ситуацию с наполняемостью смогут лишь системные осадки – две-три недели постоянных дождей.

С учетом того, что сейчас объем потребления воды крымской столицей снижен до 120 тыс. кубов в сутки, водохранилища полностью истощатся через три месяца. К счастью, почти половина этого объема уже сейчас поступает из подземных источников. А будет еще больше.

Руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что к концу текущей недели на Вилинском и Ивановском водозаборах будут установлены дополнительные насосы (на насосных станциях «Жаворонки» и «Веселое»). Это позволит увеличить объем выкачки воды из скважин с 50 тысяч до 75 тысяч кубометров в сутки. Этим же «процессом замены» воды (из водохранилищ на подземную) специалист пояснил «мутность воды» в домах симферопольцев.

На этой неделе в четверг мы планируем утром запускать еще один насос. Мы ожидаем, увеличения мутности в определенных районах, не по всему городу, – сообщил Баженов.

Таким образом, на воде из скважин Симферополь сможет «продержаться» до весны, точно. Ну и вся надежда на дождливую, снежную зиму, которая все-таки пополнит водохранилища, питающие крымскую столицу.