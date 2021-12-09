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Водителей Ялты просят 11 и 12 декабря не парковаться на нескольких платных парковках
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Водителей Ялты просят 11 и 12 декабря не парковаться на нескольких платных парковках

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 19:15 09.12.2021

В администрации города Ялта отмечают убедительной просят ялтинцев и гостей города не парковать транспортные средства на муниципальных платных парковках:

  • с вечера 10 декабря до утра 11 декабря  на пер. Черноморский (за концертным залом «Юбилейный»), ул. Красноармейская, ул. Гоголя (рядом с магазином «Бахус»);
  • и с вечера 11 декабря до утра 12 декабря на ул. Боткинская, ул. Руданского.

В это время будут проводиться работы по нанесению разметки на дорожном полотне. Для обеспечения проведения данных работ будет задействован эвакуационный транспорт. Приносим извинения за временные неудобства! — подчёркивают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

 

Водителей Ялты просят 11 и 12 декабря не парковаться на нескольких платных парковках

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