Водителей Ялты просят 11 и 12 декабря не парковаться на нескольких платных парковках

В администрации города Ялта отмечают убедительной просят ялтинцев и гостей города не парковать транспортные средства на муниципальных платных парковках:

В это время будут проводиться работы по нанесению разметки на дорожном полотне. Для обеспечения проведения данных работ будет задействован эвакуационный транспорт. Приносим извинения за временные неудобства! — подчёркивают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

