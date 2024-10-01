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Водители Крыма такие...

Водители Крыма такие… — Почему вы не оплатили штраф? — Забыл. — Но будет новый штраф! — И его забуду

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:07 01.10.2024

Госавтоинспекеция Крыма подводит итоги профилактического мероприятия «Должник» (проверка неоплаченных штрафов). Итоги обескураживают! За несколько дней свыше тысячи (!) водителей, «забывших» оплатить штраф за свое нарушение ПДД.

В период с 16 по 20 сентября  и с 23 по 27 сентября текущего года на территории Республики Крым сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого при несении службы проверили участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок. В отношении лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания составлено 1097 протоколов за неуплату административного штрафа в срок, — сообщили в ГИБДД.

В указанный период совместно с сотрудниками подразделений Федеральной службы судебных приставов проведено более 20 рейдовых мероприятий.

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Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

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