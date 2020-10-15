Водителям рекомендуют надевать маски, а вот таксистов в Крыму за отсутствие масок штрафуют

В Крыму стали проверять таксистов на наличие медицинских масок и антисептиков. Об этом сообщает Крым24 со ссылкой на источник в управлении ГИБДД.

В отношении водителей такси составляют админпротоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в случае несоблюдения ими правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Так, нарушения уже выявлены в Алуште и Евпатории. Таксистам грозят штрафы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

Также проверяют водителей общественного транспорта. За нарушение масочного режима наказывают штрафами.

В ГИБДД отметили, что автолюбителей-«частников» инспекторы, «в целях профилактики коронавирусной инфекции» призывают к соблюдению мер индивидуальной защиты.

В соответствии с указом Главы республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», введены меры по профилактике коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать в обычном рабочем режиме с использованием средств индивидуальной защиты, а также с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, сотрудники ДПС при проверке документов всегда рекомендуют водителям соблюдать меры личной безопасности и пользоваться медицинскими масками и перчатками, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям Крыма: просим всех граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти… Вот только грань между «рекомендацией» и «обязанностью», «профилактикой» и «наказание» — тонкая…