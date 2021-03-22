Водохранилища Ялты «накопили» почти 10 миллионов кубометров воды. А что в остальном Крыму?

В водохранилищах Ялты – Загорском и Счастливенском (основные источники водоснабжения курорта) сейчас более 10 млн. кубометров воды. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Объем в Загорском водохранилище – 5 млн. 409 тысяч, Счастливенское – 5 млн. 84 кубометра. Суточный подъем воды — 26 тысяч 610 метров кубических в среднем, из Счастливенского водохранилища перекачиваем 21 836 метров кубических. На сегодняшний день общий запас воды в двух водохранилищах 10 млн. 493 тысячи метров кубических. Полезный объём водохранилищ составляет всего 8 миллионов 93 тысяч кубов. Приток за неделю суммарный составил миллион 87 тысяч метров кубических, — рассказала Янина Петренко.

По ее словам, из дополнительных источников в Ялту подается порядка 30 тысяч кубометров воды.

Фактически, мы прожили неделю в режиме, что где-то вода постоянно, а где-то — по графику с 6 до 9 часов, — отметила Павленко.

Отметим, что ситуация с водоснабжением Ялты выровнялась. По расчетам, город к началу курортного сезона «накопит» до 20 млн. кубов в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

По информации министерства ЖКХ РК, также оптимистичны прогнозы по наполняемости Партизанского, Белогорского, Изобильненского и Аянского водохранилищ. Наиболее критичная ситуация с наполняемостью Симферопольского, Тайганского и Балановского водохранилищ. Они по-прежнему близки к «мертвому объему».