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Водоканал ЮБК: информация о плохом качестве воды в Большой Ялте не соответствует действительности
Фото: suju, pixabay.com

Водоканал ЮБК: информация о плохом качестве воды в Большой Ялте не соответствует действительности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:24 21.01.2021

ГУП РК «Водоканал ЮБК» опровергает информацию об опасности питьевой воды, распространяемую в социальных сетях и мессенджерах

В чатах Viber и WhatsApp, а также социальных сетях, рассылают информацию о качестве воды, которая не соответствует действительности. Гигиеническую оценку безопасности и круглосуточный контроль качества питьевой воды проводит Химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды ГУП РК «Водоканал ЮБК». Контроль качества начинается с северных водохранилищ, по всей технологической цепочке обработки воды на очистных водопроводных сооружениях, городских резервуарах и заканчивается контрольными кранами разводящей сети всей Большой Ялте, — говорится в сообщении ялтинского «Водоканала».

Подчеркивается, что контроль качества производится микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным, химическим, радиологическим показателям в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01

В лаборатории трудятся квалифицированные инженеры и лаборанты химико-бактериологического анализа. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, средствами измерительной техники, реактивами и нормативной документацией.Только в течении одного дня на очистной водопроводной станции отбирается около 200 проб и проводится 650 определений, а по разводящей сети ЮБК отбираются до 70 проб и выполняется до 200 определений, — подытожили коммунальщики.

Очевидно, слухи о «плохой воде» в Ялте спровоцировала ситуация в Симферополе, где есть проблема (и то не везде, а только в Киевском районе города) с запахом воды из кранов. Ялтинцев же призвали не дублировать неправдивую информацию из непроверенных источников.

Водоканал ЮБК: информация о плохом качестве воды в Большой Ялте не соответствует действительности

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