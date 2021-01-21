Водоканал ЮБК: информация о плохом качестве воды в Большой Ялте не соответствует действительности

ГУП РК «Водоканал ЮБК» опровергает информацию об опасности питьевой воды, распространяемую в социальных сетях и мессенджерах

В чатах Viber и WhatsApp, а также социальных сетях, рассылают информацию о качестве воды, которая не соответствует действительности. Гигиеническую оценку безопасности и круглосуточный контроль качества питьевой воды проводит Химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды ГУП РК «Водоканал ЮБК». Контроль качества начинается с северных водохранилищ, по всей технологической цепочке обработки воды на очистных водопроводных сооружениях, городских резервуарах и заканчивается контрольными кранами разводящей сети всей Большой Ялте, — говорится в сообщении ялтинского «Водоканала».

Подчеркивается, что контроль качества производится микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным, химическим, радиологическим показателям в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01

В лаборатории трудятся квалифицированные инженеры и лаборанты химико-бактериологического анализа. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, средствами измерительной техники, реактивами и нормативной документацией.Только в течении одного дня на очистной водопроводной станции отбирается около 200 проб и проводится 650 определений, а по разводящей сети ЮБК отбираются до 70 проб и выполняется до 200 определений, — подытожили коммунальщики.

Очевидно, слухи о «плохой воде» в Ялте спровоцировала ситуация в Симферополе, где есть проблема (и то не везде, а только в Киевском районе города) с запахом воды из кранов. Ялтинцев же призвали не дублировать неправдивую информацию из непроверенных источников.